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Adana'da sağanak etkili oldu

Adana'da sağanak etkili oldu

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Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Oruçlu Mahallesi'nde bulunan bir ev, ahır ve bazı araçlar zarar gördü. Bazı tarım alanları da su altında kaldı.

Ekipler, yağıştan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Hisarcık Adana Feke Güncel Haberler

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