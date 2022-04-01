Adana'da şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

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Adana'da şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da kentte farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da kentte farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlıların adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Adana, Güncel, Haberler

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