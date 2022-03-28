Sabancı Vakfı tarafından yenilenen öğrenci yurdu açıldı

Sabancı Vakfınca güçlendirme ve yenileme çalışması yapılan Adana Hacı Ömer Sabancı Teknik Öğrenci Yurdu'nun açılışı yapıldı.

Seyhan ilçesindeki 136 öğrenci kapasiteli Adana Hacı Ömer Sabancı Teknik Öğrenci Yurdu, yenileme çalışmalarının ardından Adana Valisi Süleyman Elban ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın katıldığı törenle açıldı.

Vali Elban ve Sabancı, açılışın ardından yurdu gezerek incelemelerde bulundu.

Güler Sabancı, gazetecilere, yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip vakıflarında eğitimin her zaman öncelikli konuları olduğunu söyledi.

İyileştirmesi yapılarak kullanıma hazır hale getirilen yurdun Hacı Ömer Sabancı adına yıllar önce yapıldığını aktaran Sabancı, "Yurt, yeni teknolojilerle, yaklaşımlarla yeniden gençleri kucaklamak için hazırlandı. Bu bölge çok önemli. Burada birçok teknik okulumuz var. İnşallah burada yetişen gençler Adana'nın yeni dönem sanayileşmesine katkıda bulunacaklar." diye konuştu.

Yenileme kapsamında 11 milyon lira yatırım yapılan yurtta, 80 kişilik konferans salonu, sosyal etkinlik alanı, kütüphane, etüt odaları ve bilişim sınıfı bulunuyor.