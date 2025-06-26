Adana'da Sabah Sis Etkili Oldu

Adana'da Sabah Sis Etkili Oldu
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Adana'da sıcak yaz günlerinin başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Trafikte zorluk yaşayan sürücüler, sisin etkisini ilerleyen saatlerde azalttığını gözlemledi.

ADANA'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Yaz ayına girilmesiyle sıcakların etkili olduğu Adana'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sabah erken saatlerde araçlarıyla trafiğe çıkanlar, görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı.

Çukurova ilçesinde görüş mesafesi, yer yer yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sis, ilerleyen saatlerde ise etkisini azaltmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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