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Adana'da Sabah Saatlerinde Yoğun Sis Etkili Oldu

Adana'da Sabah Saatlerinde Yoğun Sis Etkili Oldu
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Adana'da sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Özellikle Çukurova ilçesinde etkili olan sis, işe gidenleri zor durumda bıraktı. Güneşin doğmasıyla birlikte sisin etkisi azaldı.

ADANA'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sisin yoğun etkili olduğu bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Birkaç gündür yağışlı havanın etkili olduğu Adana'da havanın aydınlanmaya başladığı saatlerde sis görüldü. Sisli hava, işe gitmek için trafiğe çıkanları zorlu anlar yaşattı. Sisin diğer ilçelere göre daha yoğun olduğu Çukurova ilçesinde görüş mesafesi, yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Güneşin kendini göstermesiyle sis hava etkisini azaltmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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