Adana'da Rüzgar Korkuluğu Devirdi, 3 Panelvanda Hasar Oluştu
Adana'nın Seyhan ilçesinde, rüzgarın etkisiyle bir köprünün demir korkuluğu devrildi ve park halindeki 3 panelvanda hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, köprüdeki demir korkuluğun rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucu park halindeki 3 panelvanda hasar meydana geldi.
Onur Mahallesi'nde üzerinde reklam panolarının yer aldığı köprü korkuluğu, kuvvetli rüzgarda devrildi.
Korkuluk ve panoların çarptığı park halindeki 3 panelvanda hasar oluştu.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.???????
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