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Adana'da Rüzgar Korkuluğu Devirdi, 3 Panelvanda Hasar Oluştu

Adana'da Rüzgar Korkuluğu Devirdi, 3 Panelvanda Hasar Oluştu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, rüzgarın etkisiyle bir köprünün demir korkuluğu devrildi ve park halindeki 3 panelvanda hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, köprüdeki demir korkuluğun rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucu park halindeki 3 panelvanda hasar meydana geldi.

Onur Mahallesi'nde üzerinde reklam panolarının yer aldığı köprü korkuluğu, kuvvetli rüzgarda devrildi.

Korkuluk ve panoların çarptığı park halindeki 3 panelvanda hasar oluştu.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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