Adana'da Rüzgar, Ev Garajının Çatısını Uçurdu

Adana'da Rüzgar, Ev Garajının Çatısını Uçurdu
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Kozan ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir evin garajının çatısı uçtu ve bazı ağaçlar kökünden söküldü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir eve ait garajın çatısı uçtu, bazı bölgelerde ağaçlar kökünden söküldü.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Rüzgar, Acarmantaş Mahallesi'nde Halil Seğmen'e ait garajın çatısını uçurdu. Çatıdan uçan parçalar çevreye saçıldı. Mahalledeki bazı ağaçlar da kökünden söküldü.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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