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Adana'da Rüşvet Skandalı: Müteahhitin Oğlu ve Cezaevi Müdürü Arasında Pazarlık

Adana'da Rüşvet Skandalı: Müteahhitin Oğlu ve Cezaevi Müdürü Arasında Pazarlık
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Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'ün oğlu, cezaevi müdürüyle 100 bin lira rüşvet pazarlığı yaptı. Pazarlık sonucu 80 bin lira gönderildi, olay soruşturma başlatılarak ayrı bir dosyaya alındı.

(ADANA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi Hasan Alpargün'ün bulunduğu cezaevinin müdürü ile Alpargün'ün oğlu Hasan Can (Aleks) Alpargün arasında rüşvet pazarlığı ortaya çıktı. Cezaevi müdürü Alpargün'ün oğlundan 100 bin lira rüşvet istedi, pazarlık sonucu Alpargün 80 bin lira gönderdi. Parayı alan cezaevi müdürü, Hasan Can (Aleks) Alpargün'e, "Merhaba, babanız çok iyi bilgin olsun" diye mesaj gönderdi. Rüşvet olayı deprem davası dosyasına da eklendi ancak daha sonra ayrılarak soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Yarın görülecek duruşmada karar bekleniyor.

Apartmanın yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 6 Şubat 2023 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçmıştı. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'nce yakalanan Alpargün, Adana'ya getirilmişti. Alpargün, gözaltına alındığı sırada gazetecilerin "yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü ne diyeceksiniz" sorusuna, "mukadderat" diye yanıt vermişti. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Müteahhit Hasan Alpargün'ün tutuklu bulunduğu cezaevindeki müdürü ile oğlu Hasan Can (Aleks) arasında rüşvet pazarlığı yaşandı. Cezaevi müdürü Alpargün'ün oğlundan 100 bin Türk Lirası talep etti. Hasan Can (Aleks), cezaevi müdürüne, "Müdürüm 80 bin yapsak olmaz mı? Çünkü benim hesaplarımda da bloke var" diye yanıt verdi ardından 80 bin Türk Lirası gönderdi.

Söz konusu durumun ardından cezaevi müdürü Aleks'e, "Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere" diye mesaj attı. Müdür bir gün sonra da "Merhaba, babanız çok iyi bilgin olsun" diye mesaj iletti. Söz konusu rüşvet pazarlığı Alpargün Apartmanı dava dosyasına eklendi. Ancak daha sonra rüşvet olayı dosyadan ayrılarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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