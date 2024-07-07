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Adana'da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir mobilya dükkanında yapılan aramada 26 ruhsatsız tabanca, 29 şarjör ile susturucu bulundu. İş yeri sahibi L.B. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce kasten yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ile cinsel saldırı suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Adana'da iş yerinde ruhsatsız 26 tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir mobilya dükkanında arama yaptı.

Aramada 26 ruhsatsız tabanca, 29 şarjör ile susturucu bulundu, iş yeri sahibi L.B. gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelinin kasten yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ile cinsel saldırı suçlarından suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana Güvenlik Suç Güncel Haberler

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