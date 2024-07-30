Adana'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilen evdeki 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ruhsatsız otomatik tabanca, tabanca, 2 şarjör, 85 mermi, 3 uçaksavar mermi çekirdeği, 9,15 gram sentetik uyuşturucu, 2 çalıntı plaka ile 2 maske ele geçirildi. Ekipler, evde bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan S.B. (19), S.K. (21) ve A.G'yi (21) gözaltına aldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilen evdeki 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, ruhsatsız otomatik tabanca, tabanca, 2 şarjör, 85 mermi, 3 uçaksavar mermi çekirdeği, 9,15 gram sentetik uyuşturucu, 2 çalıntı plaka ile 2 maske ele geçirildi.
Ekipler, evde bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan S.B. (19), S.K. (21) ve A.G'yi (21) gözaltına aldı.