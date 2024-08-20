Adana'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 1'i kurusıkı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 1'i kurusıkı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla ilgili çalışmaları neticesinde ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste 1'i kurusıkı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.