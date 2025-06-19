Adana'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan operasyonda evinde 6 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli, yasa dışı silah ticareti kapsamında gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ikamette çok sayıda mermi de ele geçirdi.

Adana'da evinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahların bulunduğu belirlenen ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evdeki aramalarda ruhsatsız 6 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

İkametteki şüpheli, yasa dışı silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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