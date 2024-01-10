Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Adana'da yapılan operasyonda, ruhsatsız 6 silah ve 224 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da ruhsatsız 6 silah ve 224 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki iki eve operasyon düzenledi.
Ekiplerin arama yaptığı evlerde kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile 224 uyuşturucu hap bulundu.
Bunun üzerine ikametlerdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.