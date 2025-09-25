Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana'da ruhsatsız silah, uyuşturucu ve yaralama suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki Tellidere Mahallesi'nde 8 Eylül'de Mehmet Ali K'nin (29) tabancayla bacağından yaralanmasıyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, yaralama olayını gerçekleştirdiği öne sürülen Süleyman A'nın (37) aynı mahallede otomobille seyir halinde olduğunu belirledi.

Aracın önünü kesen ekipler, şüpheli Süleyman A. ile yanındaki Mehmet G. (33) ve Reyhan Nur A'yı (22) gözaltına aldı.

Otomobilde ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 47,71 gram sentetik uyuşturucu ve 47 uyuşturucu etkili hap bulan ekipler, Süleyman A'nın evinde ise 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca daha ele geçirdi.

Öte yandan, ekipler, ruhsatsız çok sayıda silah bulunduğu tespit edilen ilçedeki bir ikamete de operasyon düzenledi. Adreste ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçiren ekipler, şüpheli Murat K'yi (42) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Süleyman A. ve Mehmet G. tutuklandı, Reyhan Nur A. ve Murat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.