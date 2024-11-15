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Adana'da Ruhsatsız Silah ve El Bombası Ele Geçirildi

Adana'da Ruhsatsız Silah ve El Bombası Ele Geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tüfek ve bir el bombası ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 ruhsatsız tüfek ile el bombası ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevindeki O.B'nin Söğütlü Mahallesi'ndeki ikametinde silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenlenen adreste 2 ruhsatsız tüfek, bahçedeki köpek kulübesinde de el bombası ele geçirildi.

Polis, evdeki A.A. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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