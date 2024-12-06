Adana'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 45 Gözaltı, 15 Tutuklama
Adana'da düzenlenen operasyonla ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları belirlenen 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi takibe aldı.
Ekipler, 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız 52 tabanca, 2 tüfek ve 803 mermi ele geçirildi, 45 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 17'si de savcılıktan salıverildi.