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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Kuzen Tutuklandı

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Adana'da gerçekleştirilen polis operasyonunda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan kuzenler, tutuklandı.

ADANA'da polis, operasyon yaptığı evin yatak odasında ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile güvercin kulübesinde ise Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınıp, birbirlerini suçlayan Sergen Ö. ile kuzeni Emre Ş., tutuklandı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki müstakil evde ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Adrese operasyon yapan polis, evin damındaki güvercin kulübesinin içinde beze sarılı Kalaşnikof piyade tüfeği buldu. Evdeki gardıropta ise ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile reçeteye tabi 39 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Sergen Ö. ile kuzeni Emre Ş., ters kelepçe takılıp gözaltına alındı. Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerden Emre Ş.'nin 'Dolandırıcılık', 'Tehdit' gibi suçlardan 9 kaydının olduğu belirlendi. İfadelerinde, silahların kendilerine ait olmadığını öne süren Sergen Ö. ve Emre Ş., birbirlerini suçladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli kuzenler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Operasyon Politika 3-sayfa Güncel Polis Adana

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