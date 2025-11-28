Haberler

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Adana'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, mermi ve şarjör ele geçirildi. Kendilerini korumak için silah bulundurduklarını iddia eden iki kardeş tutuklandı.

ADANA'da polisin operasyon düzenlediği evde 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, mermi ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan Ö. (34) ile kardeşi Mehmet Ö. (32), tutuklandı. Serkan Ö.'nün, ifadesinde, "Çok hasmımız var. Silahları kendimizi korumak için bulunduruyorduk" dedi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde, çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler, operasyon düzenlediği Serkan Ö.'nün evinde arama yaptı. Gardıroba gizlenen poşette 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi ele geçirildi. Serkan Ö. ile kardeşi Mehmet Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Serkan Ö., sorgusunda, "Çok hasmımız var. Silahları kendimizi korumak için bulunduruyorduk" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Ö. ile Mehmet Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan ele geçirilen silahlar inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
