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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Kardeş Tutuklandı

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Kardeş Tutuklandı
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Adana'da yapılan bir operasyonda evlerinde ruhsatsız 12 silah, çelik yelek ve çok sayıda silah parçası bulunan 2 kardeş tutuklandı. Emniyet ekipleri, Onur Mahallesi'ndeki müstakil evde ruhsatsız silah araması gerçekleştirdi.

Adana'da evlerinde ruhsatsız 12 silah, çelik yelek ve çok sayıda silah parçası ele geçirilen 2 kardeş tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Onur Mahallesi'ndeki müstakil eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada bir valizde ruhsatsız 11 tabanca, av tüfeği, çelik yelek, 34 şarjör, 19 silah parçası ve 4 mermi buldu. Bunun üzerine ikametteki Mehmet D. (49) ile kardeşi Şerif D. (42) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılar, evlerinde ele geçirilen silahlardan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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