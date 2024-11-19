Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Tutuklama
Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 5 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi, daha önce 9 suçtan kaydı olduğu belirtilerek tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde ruhsatsız 5 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen ikametteki şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adresteki aramada çekyata gizlenmiş ruhsatsız 5 tabanca ve av tüfeği ile 92 mermi bulundu.
Gözaltına alınan ev sahibi Serhat D'nin 9 suçtan kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.