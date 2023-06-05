Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Silah Ele Geçirildi, 10 Şüpheli Yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 7 silah ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ve Aladağ ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi, Karataş ilçesinde de denetim gerçekleştirdi. Adres ve araçlarda, ruhsatsız av tüfeği ve 6 tabanca ile bu silahlara ait 210 mermi, 69 kartuş ve 8 şarjör, 2 kök kenevir ile motor ve şasi numaraları silinmiş 4 motosiklet ele geçirildi. Ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 7 silah ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ve Aladağ ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi, Karataş ilçesinde de denetim gerçekleştirdi.

Adres ve araçlarda, ruhsatsız av tüfeği ve 6 tabanca ile bu silahlara ait 210 mermi, 69 kartuş ve 8 şarjör, 2 kök kenevir ile motor ve şasi numaraları silinmiş 4 motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.