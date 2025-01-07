Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin araçlarında ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Pozantı ilçesinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'inin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.