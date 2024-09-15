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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Silah ve Şüpheli Gözaltında

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Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir iş yerinde 6 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki işletmede arama yaptı.

Adreste ruhsatsız 5 tabanca ve 1 av tüfeği, 6 şarjör ile 168 mermi ele geçirdi.

Polis ekipleri, iş yerindeki E.K.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

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