Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Silah ve Şüpheli Gözaltında
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir iş yerinde 6 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki işletmede arama yaptı.
Adreste ruhsatsız 5 tabanca ve 1 av tüfeği, 6 şarjör ile 168 mermi ele geçirdi.
Polis ekipleri, iş yerindeki E.K.S'yi gözaltına aldı.