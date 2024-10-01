Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 59 Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 59 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu belirlenen 15 av tüfeği, 36 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 2 bin 971 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 39 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 243 kişiyi de yakaladı.