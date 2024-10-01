Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 59 Silah Ele Geçirildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonlarında 59 ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 39 şüpheli tutuklanırken, aranan 243 kişi yakalandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 59 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.
Çalışmada, ruhsatsız olduğu belirlenen 15 av tüfeği, 36 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 2 bin 971 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi bulundu.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 39 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 243 kişiyi de yakaladı.