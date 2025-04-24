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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca, 3 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca, 3 Av Tüfeği Ele Geçirildi
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Adana'da polisin düzenlediği operasyonda bir evde gizlenmiş çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Silahların sahibi tutuklanırken, babası adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADANA'da polisin baskın yaptığı evdeki gardırop ve bazaya gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan, ifadesinde, "Çocukluktan beri silaha hevesim var. Bu nedenle koleksiyon amaçlı biriktiriyorum" diyen Hayrettin Ö. (46) tutuklandı, babası Ali Ö. (70) adli kontrolle serbest kaldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli Hayrettin Ö.'nün müstakil evine operasyon düzenledi. Adreste arama yapan polis, gardırop ve bazanın içine saklanmış 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek ile 338 mermi ve 160 fişek ele geçirdi. Operasyonda Hayrettin Ö. ile babası Ali Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hayrettin Ö., silahların kendisine ait olduğunu belirterek, "Çocukluktan beri silaha hevesim var. Bu nedenle koleksiyon amaçlı biriktiriyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayrettin Ö. tutuklandı, babası Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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