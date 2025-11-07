Haberler

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 40 Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 40 ruhsatsız silah ve uyuşturucu haplarla birlikte gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler, aranan 201 kişiyi gözaltına alırken, ağır suçlardan aranan 2 kişi de yakalandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 40 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu 4'ü kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 32 tabanca ve 8 av tüfeği, silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 1124 uyuşturucu hap ve 483 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Farklı suçlardan aranan 201 kişiyi gözaltına alan ekipler, "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 3 ay ve 18 yıl 9 ay hapis cezalarıyla aranan 2 kişiyi de yakaladı.

Ekiplerin, çalışmaları kapsamında arama yaptığı bir karavanda 4 tabanca ile çok sayıda mermi ve kartuş bulması da polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
