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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 36 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 36 Zanlı Tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 76 ruhsatsız silah ele geçirildi ve 36 zanlı tutuklandı. Yapılan denetimlerde ruhsatsız av tüfekleri, tabancalar, el bombası ve uyuşturucu haplar bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 29 av tüfeği, 3'ü kurusıkı olmak üzere 47 tabanca, el bombası, balistik yelek, çok sayıda mermi ve kartuş, 445 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve sınavlarda kopya çekmek için kullanıldığı değerlendirilen kameralı düzenek bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 36 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 253 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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