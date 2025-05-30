Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Kardeş Gözaltında

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Kardeş Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir evde yapılan operasyonda 3 silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, şüpheli 3 kardeş gözaltına alındı. Operasyon sırasında, ruhsatsız silah bulunduran Serkan A.'nın 1 yıl hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 3 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kardeş gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, dolaba gizlenmiş kalaşnikof marka tüfek, tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait 9 mermi ve 40 kartuş ele geçirildi.

Bunun üzerine ikametteki Serkan A. (29) ile ağabeyleri Ahmet A. (33) ve Mahsun A. (38) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Serkan A'nın "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, ekiplerin evde arama yapması ve dolaba gizlenen silahları bulması, polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
25 yaşındaki kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu

Genç kadın evde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Russell Brand, beş cinsel suçlamayla ilgili olarak hakim karşısına çıktı

Ünlü komedyen, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.