Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Uzun Namlulu Tüfek ve Mühimmat Ele Geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evde ve otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, kurşun geçirmez yelekler ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

ADANA'da polis ekiplerinin operasyon düzenlediği bir evde ve otomobilde yaptığı aramada 2 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, kurşun geçirmez yelekler ve mühimmat ele geçirildi. Evde gözaltına alınan ve çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen 6 kişiden Erkan Yağan (19) tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah bulundurulduğu ihbarı alan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Eve baskın yapan ekipler, Erkan Yağan, M.G. (22), A.G. (24), M.B. (26), Ö.Ü. (24), B.B.?yi (19) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 2 uzun namlulu ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silahlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi. Evin bahçesindeki otomobilde yapılan aramada ise 3 kurşun geçirmez çelik yelek ve kar maskeleri bulundu. Kentte husumetli oldukları çetelerle zaman zaman çatışmaya da girdikleri belirlenen şüphelilerin neredeyse tamamının 'mala zarar verme, hırsızlık, kasten öldürme' gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ortaya çıktı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nden Gasp Büro Amirliği'ne teslim edilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erkan Yağan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)