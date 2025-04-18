Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tabanca ve 4 Av Tüfeği Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesinde ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel