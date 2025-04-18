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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tabanca ve 4 Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Adana'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesinde ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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