Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Av Tüfeği ve 9 Tabanca Ele Geçirildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan polis denetimlerinde, ruhsatsız 19 av tüfeği ve 9 tabanca ele geçirildi. Ayrıca, aramalarda çok sayıda mermi, kartuş ve bir miktar uyuşturucu da bulundu. Operasyonda ayrıca 99 şüpheli yakalandı ve çalıntı 1 otomobil ile 3 motosiklet ele geçirildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerinin denetimlerinde ruhsatsız 19 av tüfeği ve 9 tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve huzurun devamının sağlanmasına yönelik denetimlerini 4-10 Haziran'da sürdürdü.
Bu çerçevede bazı ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda ruhsatsız 19 av tüfeği, 9 tabanca, çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.
Çeşitli suçlardan aranan 99 şüphelinin yakalandığı çalışmada, çalıntı 1 otomobil ve 3 motosiklet ele geçirildi.