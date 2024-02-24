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Adana'da Ruhsatsız Muayenehane İşleten ve Diplomasız Diş Hekimliği Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Adana'da, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren özel bir diş polikliniğinde sahte reçete düzenlendiği tespit edildi. Yapılan aramada, diş tedavisi ve yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte bir ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Diplomasız diş hekimliği yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı ve muayenehane mühürlendi.

Adana'da ruhsatsız muayenehane işleten ve diplomasız diş hekimliği yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren özel diş polikliniğinde sahte reçete düzenlendiğini tespit etti.

Adreste yapılan aramada, diş tedavisi ve yapımında kullanılan 3 bin 469 malzeme, 24 cihaz ile bir ruhsatsız tabanca, 45 mermi ele geçirildi.

Diplomasız diş hekimliği yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız muayenehane de mühürlendi.?????

Kaynak: AA / Güncel

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