Adana'da Ruhsatsız Av Tüfekleriyle Yakalanan İşletmeciye Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki kaporta atölyesinde 124 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan işletme sahibi hakkında 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Narlıca Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra 20 Nisan'da tutuklanan H.Ö. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanığın "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, H.Ö'nün kaporta atölyesinde yapılan aramada tezgahın alt kısmına gizlenmiş 124 ruhsatsız av tüfeği, 126 mermi ve 5 şarjör bulunduğu belirtildi.

İş yerinde ayrıca, matkap, tabanca gövdesi, tetik tertibatı, mengene ve kapak takımı gibi silah imalatında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, silahlarda sanığın parmak izinin tespit edildiği anlatıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.Ö'nün yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.