Adana'da Ruhsatsız 3 Tabanca Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde yapılan operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'da bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu ihbarını aldı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda ruhsatsız 1'i otomatik 3 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.
Ekipler, evdeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel