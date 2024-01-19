Adana'da ruhsatsız 12 tabanca ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine yapılan operasyonda, bir araçta yapılan aramada 12 tabanca ele geçirildi. Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da ruhsatsız 12 tabanca ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde çok sayıda silah bulunduğu belirlenen bir aracın peşine düştü.
Ekipler, takibe alıp durdurdukları araçta yaptıkları aramada, ruhsatsız 12 tabanca ele geçirdi.
Araçtaki iki şüpheli, gözaltına alındı.