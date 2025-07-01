Adana'da Ruhsatlı Tabansının Çalındığını İddia Eden Şüpheli Tutuklandı
Adana'da ruhsatlı tabancasının çalındığını iddia eden bir kişi, jandarma tarafından yapılan incelemelerde ruhsatlı silahı usulsüz bir şekilde sattığı için gözaltına alındı. Silahı satın alan zanlı da tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Adana'da sattığı ruhsatlı tabancasının çalındığını iddia ederek jandarmaya başvuran şüpheli ve silahı satın alan zanlı tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan M.B, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ruhsatlı tabancasının çalındığı ihbarında bulundu.
Adrese giden jandarma ekipleri, M.B'nin ruhsatlı tabancasını usulsüz olarak sattığını ve satışın tespit edilmemesi için ihbarda bulunduğunu belirledi.
M.B'yi gözaltına alan jandarma ekipleri, silahı satın aldığı belirlenen H.B'nin de evine operasyon düzenledi.
Adreste, ruhsatsız 3 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, H.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.