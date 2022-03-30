Adana'da rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, rögar kapağı ile yağmur suyu mazgalı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçenin çeşitli noktalarındaki yollardan 45 rögar kapağı ile 16 mazgal çalınmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Ramazan E. (26) ve Ahmet K. (27) olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.