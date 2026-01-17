Haberler

Adana'da öldürülen restoran sahibinin cinayet şüphelileri, Edirne'de yakalandı

Adana'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren restoran sahibi Cengiz Durmaz'ın cinayetinin ardından iki şüpheli, Edirne'de yapılan operasyonda yakalandı. Şüphelilerin farklı suçlardan arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

ADANA'da restoran sahibi Cengiz Durmaz'ın silahlı saldırıda öldürüldüğü olayla ilgili iki şüpheli, Edirne'de saklandıkları evde yakalandı.

Geçen 29 Kasım'da Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda restoran sahibi Cengiz Durmaz, iş yerinin önüne motosikletle gelen iki şüpheli tarafından tabancalı saldırıya uğramış, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturmayı sürdüren polis, kimliklerinin D.E.A. ve Y.A.B. olduğunu belirlediği şüphelilerin yurtdışına kaçmak üzere Edirne'ye geldikleri tespit etti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin saklandığı eve operasyon düzenledi. Haklarında farklı suçlardan da arama kaydı bulunduğu saptanan D.E.A. ve Y.A.B., yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
