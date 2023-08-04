Adana'da Reklam Panosuna Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde evlerinin önünde oynayan bir çocuk, reklam panosunun içine girerek sıkıştı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek çocuğu kurtardı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde reklam panosuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Namık Kemal Mahallesi'nde evlerinin önlerinde oynayan henüz ismi öğrenilemeyen erkek çocuk, reklam panosunun içine girince camlar arasında sıkıştı.
Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler panoyu açarak çocuğu kurtardı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel