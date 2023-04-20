Adana'da refüje çarpıp devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
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Adana'nın Feke ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Feke ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
M.D. yönetimindeki 38 FA 252 plakalı otomobil, Feke- Kozan kara yolu Akkaya Mahallesi Üskiyen mevkiinde kontrolden çıkıp refüje çarparak yola devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki 3 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel