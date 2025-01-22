Adana'da Reçeteye Tabi İlaç ve Hap Ele Geçirildi
Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonla 1314 kutu reçeteye tabi ilaç ve cinsel içerikli hap ele geçirilirken, Suriye uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1314 kutu ilaç ve hap ele geçirilen iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilaç bulundurulduğu belirlenen Sarıyakup Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste reçeteye tabi 1314 kutu ilaç ve cinsel içerikli hap ile medikal malzemeler ele geçirildi.
Polis ekipleri, ürünleri satmak için topladığı iddia edilen Suriye uyruklu Abdülhamit R'yi gözaltına alındı.