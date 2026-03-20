Haberler

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde bayram namazı kılındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde Ramazan Bayramı namazı için Sabancı Merkez Camisi'ne akın etti. Cami tamamen dolarken, dışarıda bekleyenler de avluda saf tuttu. Bayram namazının ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

ADANA'da camileri dolduran binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde Ramazan Bayramı namazı için Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Kapalı alanı 20 bin kişilik olan cami, namaza katılan kişiler tarafından tamamen doldu. İçeriye giremeyenler ise caminin açık alanı olan avluda, yere serilen hasırlar üzerinde saf tuttu. Vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı. Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle de bayramlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

