Adana'ya Yeni Otoyol: 89 Kilometre Uzunluğunda

Adana'da, Pozantı ile Ceyhan ilçeleri arasına 89 kilometrelik otoyol yapılacak.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 kilometre bağlantı yolu da bulunacak otoyol, güzergahı yaklaşık 40 kilometre kısaltarak sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak.

Modern ve güvenli ulaşım hedefiyle planlanan projede, 4 tünel ve 1 viyadük yer alacak.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, otoyolun Adana için tarihi bir adım olduğunu bildirdi.

Projenin kentin ulaşım alanında yaşadığı kronik sorunlara köklü bir çözüm sunacağını belirten Dağlı, şöyle devam etti:

"Şehir geçişindeki yoğun trafik yükü büyük ölçüde azalacak, vatandaşlarımızın hem zamanı hem de bütçesi korunacak. Olası kazalar ve tıkanıklıklar nedeniyle şehir içi trafiğin kilitlenmesinin önüne geçilecek. Bu proje, sadece ulaşım değil, aynı zamanda ekonomik canlılık, güvenlik ve konfor demektir. Bu yatırımın, Adana'mızın ve bölgemizin kalkınmasına büyük katkılar sunacağına inanıyorum."

Dağlı, projeye verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

Bu proje tamamlandığında Adana'nın çok daha güçlü bir ulaşım altyapısına kavuşacağını kaydeden Dağlı, yeni otoyolun hayırlı olmasını diledi.