Adana'da poşette cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi tutuklandı Güncel Haberler Adana'da tren yolu kenarında poşet içinde bulunan cansız bebek bedeniyle ilgili soruşturmada 38 yaşındaki anne tutuklandı. Adana'da, tren yolu kenarına bırakılmış poşette cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi tutuklandı. _ Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak'taki demir yolu kenarında, 6 Kasım'da poşette yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuş, bebeğin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. _ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Ekipler, söz konusu bebeğin, annesi H.M. (38) tarafından bebek arabasıyla taşınarak bölgeye bırakıldığını belirledi. TUTUKLANDI Olay yerinin yakınında ikamet ettiği tespit edilen H.M, polislerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. POŞETE KOYUP DEMİR YOLU KENARINA ATTI Kadının, emniyetteki ifadesinde, evinde temizlik yaptığı sırada ölü doğan bebeğini beze sarıp poşete koyduğunu ve daha sonra demir yolu kenarına bıraktığını ileri sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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