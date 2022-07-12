Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti Adana'da pompalı tüfekle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü. Adana'da pompalı tüfekle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, bir kişinin ateşli silahla vurulduğu ihbarı üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Nurettin Kaçar'ın, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu karnından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü belirledi. Yüreğir Devlet Hastanesine tedavi altına alınan Nurettin Kaçar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. AA / Ömer Yıldız - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.