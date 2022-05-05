Son Dakika | Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Kozan ilçesinde, evinin önünde pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Kozan ilçesinde, evinin önünde pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Şevkiye Mahallesi Valide Sokağı'nda Zafer Çamur (50) evinin önünden gelen sesler üzerine dışarıya çıktı.
Çamur'a, sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Çamur'u Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Zafer Çamur, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Fatih Azgın - Güncel