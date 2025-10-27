Haberler

Adana'da Pompalı Tüfekle Öldürme Davasında 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir tartışma sonucu pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren Hakan K.'ye, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Olayın detayları ve cezanın gerekçesi açıklandı ve dosya istinaf incelemesi için bölge adliye mahkemesine gönderildi.

Adana'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Yüreğir ilçesinde 14 Mayıs 2023'te alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Mahmut Demir'i pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hakan K'ye 24 Ekim'deki karar duruşmasında verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı.

Kararda Demir'in, sanığın ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiği konusunda kesin kanaate varıldığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maktulün, taraf ve tanık beyanlarından anlaşıldığı üzere olay öncesi ve anında sanık Hakan K'ye yönelik tehdit ve hakaret içeren sözler söylediğinin sabit olması, yine maktulün vurulduğu sırada yanında silah bulunmuş olması sanığın lehine değerlendirilip haksız tahrik indirimi yapılmasına karar verilmiş, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın gelecekteki olası etkileri dikkate alınarak iyi hal indirimi yapılması cihetine gidilmiştir."

Dava dosyası istinaf incelemesi için Adana Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Heyet, karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasını çarptırdığı Hakan K'nin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.