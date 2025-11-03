Haberler

Adana'da Pompalı Tüfekle Cinayet: Zanlı Gözaltında

Adana'da Pompalı Tüfekle Cinayet: Zanlı Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 58 yaşındaki Sabahattin Mumcuoğlu, sokakta pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın zanlısı M.Ç. gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürüldü, cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Sabahattin Mumcuoğlu'na (58), yanına gelen M.Ç. (76) henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etmek istedi.

Silahın tutukluk yapması üzerine Mumcuoğlu kaçmaya çalıştı.

Zanlı M.Ç, peşinden gittiği Mumcuoğlu'na ateş edip otomobille bölgeden kaçtı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaçan zanlıyı merkez Yüreğir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada yakaladı. Ekipler, saldırıda kullanılan silahı da araçta buldu.

Cinayet zanlısı, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mumcuoğlu'nun cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.