Adana'da polisten otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

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Adana'da polisten otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da polisten otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, daha önceden bir ihbara konu olan 34 BFG 317 plakalı otomobili görünce durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçtaki şüpheliler, otomobille Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na girerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği yerlere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Takibi sürdüren ekipler, otomobili merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde durdurdu. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasını yapan ekipler, birinin çelik yelekli olduğunu tespit etti.

Otomobil ve şüpheliler, 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Sarıçam, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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