Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili duvara çarptı Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında duvara çarpınca bir kişi yaralandı. Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında duvara çarpınca bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 DYK 44 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin ikazına rağmen otomobildeki 3 şüpheli, araçla Mavi Bulvar'a girişi yaparak Alparslan Türkeş Bulvarı'na doğru kaçmaya başladı. Telsiz anonslarıyla durumun bildirilmesi üzerine, şüphelilerin gidebileceği arterlere ve caddelere polis ekipleri sevk edildi. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Turgut Özal Bulvarı'na doğru kaçışını sürdüren şüpheliler, kavşağın kapatıldığını fark edince Yurt Mahallesi ara sokaklarına girdi. Şüphelilerin otomobili duvara çarptı Yeniden Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıkarak kaçmaya devam eden şüphelilerin otomobili, kovalamaca sırasında duvara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, araçta bulunan diğer iki şüpheli gözaltına alındı. Yaralı sürücü İ.K. polis ekiplerinin bildirilmesi üzerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. AA / Ömer Yıldız - Güncel Güncel Haberler

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